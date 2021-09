Auto, come difendersi dai furti tecnologici: "Copiano il codice di apertura", cosa fare con la chiave

07 settembre 2021 a

Da settimane la Polizia di Stato condivide sui profili social ufficiali una serie di consigli utili ai cittadini per evitare truffe di vario genere. L’ultimo consiglio prezioso è per scongiurare che la propria auto venga rubata o aperta con facilità da qualche malintenzionato. La Polizia di Stato ci ha tenuto a mettere in guardia tutti gli automobilisti da una truffa piuttosto sofisticata che è stata riscontrata negli ultimi tempi.

“Quando chiudete la vostra auto - è il messaggio degli agenti - controllate sempre che sia effettivamente bloccata. Oggi giorno i ladri dispongono di attrezzature hi-tech in grado di operare anche a distanza. Come ad esempio quelle che leggono e copiano il codice di connessione tra chiave e vettura”. C’è però un rimedio piuttosto semplice per evitare di subire questo tipo di raggiro tecnologico: “Se possibile custodite il telecomando in un sacchetto schermato che evita il furto del codice e prima di allontanarvi guardatevi sempre intorno”.

Sacchetto che è facilmente acquistabile online. Un consiglio prezioso, quello offerto dalla Polizia di Stato. E a proposito di furti con il supporto della tecnologia, la stradale di Genova ha arrestato sei malviventi che derubavano le auto in sosta negli autogrill della A/10 utilizzando un disturbatore di frequenze.

