Roma, far west a Tor Bella Monaca: nove colpi da un'auto in corsa, gravi due ventenni

Far west a Roma. Due persone, mentre erano sedute sul ciglio della strada, sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco esplosi dal finestrino di un'auto in transito. Il fatto è avvenuto a Tor Bella Monaca, frazione di Roma, in via dell'Archeologia tra il civico 74 e il 90. Uno dei feriti è stato ricoverato al Casilino, l'altro al Policlinico Tor Vergata. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Frascati.

Secondo quanto riporta il sito de Il Messaggero i feriti sono due ragazzi poco più che ventenni. I due giovani sono stati centrati da diversi colpi di pistola - probabilmente nove - alla spalla e all'addome partiti da un'auto in corsa e le loro condizioni sarebbero gravi.

Tor Bella Monaca è uno dei maggiori centri dello spaccio di droga della Capitale. Viale dell'Archeologia è un lungo rettilineo, spesso trafficato, che passa in mezzo a decine di palazzine popolari alcune delle quali spesso finite nel mirino delle forze dell'ordine perché trasformate in vere e proprie rivendite di sostanze stupefacenti. Per questo i carabinieri della compagnia di Frascati che indagano sulla sparatoria non escludono nessuna pista sul movente di quanto accaduto ma certamente non escludono neanche l'ipotesi che vi siano collegamenti con ambienti criminali legati allo spaccio.

