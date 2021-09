Brescia, no vax convinta muore di Covid a 39 anni. Contagiata tutta la famiglia, gravissima la madre

09 settembre 2021 a

Una mamma no vax di 39 anni, mamma di un bambino di 2 anni e di una bambina di sette, è morta in terapia intensiva a Milano dopo essersi contagiata con il Covid. La donna, residente a Piancogno, in provincia di Brescia, si chiamava Agnese ed era risultata positiva dopo essere tornata da una vacanza insieme con la famiglia. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia, la 39enne era una No Vax convinta e l'intera famiglia non era era vaccinata.

Si sono infettati anche il marito, il padre e la madre. Quest'ultima è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Intanto, la polizia ha eseguito perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di appartenenti al mondo no vax che tramite un gruppo Telegram hanno manifestato intenti violenti da mettere in atto in occasione di manifestazioni pubbliche. Le indagini, coordinate dal capo della Sezione distrettuale antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili, e dal pm Piero Basilone, che ha delegato la locale Digos e il Compartimento di Polizia postale, sono rivolte nei confronti di persone residenti nelle città di Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Venezia e Padova. Sono 8 i decreti di perquisizione eseguiti nei confronti di altrettanti no vax indagati per istigazione a delinquere aggravata. Gli indagati figurano membri attivi di un gruppo Telegram denominato "I guerrieri" nel quale vengono progettate azioni violente da realizzare - anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te - in occasione delle manifestazioni "no green pass".

