Green pass, il funzionario veneto non ha il certificato e Luca Zaia non fa sconti: com'è costretto a lavorare

Per Luca Zaia non ci sono sconti né eccezioni per nessuno. Se non si è in regola con il green pass e la doppia vaccinazione, non si entra in Regione. Così un dirigente della Regione Veneto guarito dal Covid e vaccinato con una dose sola è stato costretto a lavorare dall'esterno di una finestra di Palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea consiliare. Non ha potuto entrare perché il suo green pass al controllo non è risultato valido poiché aveva fatto solo una inoculazione.

Di fronte al caso sollevato martedì scorso dal consigliere dem Jonathan Montanariello, come riporta il Corriere Veneto, il presidente Roberto Ciambetti si è difeso dicendo: "Il dirigente è un amico, so che è vaccinato ma non si fanno sconti". Linea durissima dunque.

In aula si stava discutendo in aula degli emendamenti ad un progetto di legge in materia di territorio, quando il consigliere dem ha chiesto conto dello strano arrangiamento logistico del dirigente, peraltro favorevole al vaccino, proveniente da Palazzo Balbi, sede della giunta.

