Francesca Donato sfregia il medico vaccinato morto di Covid? "Ridicola, vergognati": la figlia la fa a pezzi

09 settembre 2021 a

a

a

Botta e risposta tra Francesca Donato e la figlia di un medico vaccinato deceduto dopo essersi contagiato con il coronavirus. "Castelvetrano, medico morto di Covid, era vaccinato con doppia dose (la dichiarazione finale della famiglia risulta credibile quanto una barzelletta)", scrive l'eurodeputata della Lega sul suo profilo Twitter dove rilancia un articolo nel quale si legge: "E’ morto, oggi, il 64enne medico castelvetranese Leonardo Ditta. Il dottore, era ricoverato presso il reparto Covid di Marsala dove si trovava da circa un mese".

Il funzionario veneto non ha il Green pass? Il governatore Zaia non fa sconti a nessuno: com'è costretto a lavorare, mai visto prima

Quindi ecco la frase "incriminata" dalla Donato: "La famiglia del medico Leonardo Ditta, fa sapere che 'anche se il vaccino (era stato vaccinato con doppia dose Pfizer a gennaio) in questo caso non è bastato a evitare le conseguenze peggiori, la vaccinazione resta l’arma fondamentale per combattere questa malattia e invita tutti a vaccinarsi per interrompere la catena del contagio'”.

Green pass, fonti della Lega. "Ordine di Matteo Salvini ai suoi deputati". Voto in aula, ore decisive

Ma la Donato è stata giustamente messa a tacere dalla figlia del dottore, Anna Ditta: "Salve, sono la figlia del dottor Ditta. Non si vergogna di speculare in questo modo su un morto?", scrive. "Invece di criticare la nostra credibilità dovrebbe pensare ad avere un minimo di pudore e rispetto". Caratteristiche che evidentemente mancano a Francesca Donato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.