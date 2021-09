Conero, 15enne in choc anafilattico: cos'aveva mangiato in un ristorante sulla spiaggia

13 settembre 2021 a

Brividi di fine estate nella baia del Conero, dove una ragazza di 15 anni si è sentita male durante un pranzo al ristorante con i genitori. Aveva appena cominciato a gustare un antipasto di pesce quando ha avuto una forte reazione allergica. Si è riempita di macchie rosse sul volto, la gola si è gonfiata: classici sintomi di uno choc anafilattico.

Subito intervenuti i soccorsi al ristorante: la ragazzina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, non è in pericolo di vita. Lo choc anafilattico o anafilassi è una reazione allergica grave e pericolosa per la vita. Inizia all'improvviso e peggiora molto rapidamente: può verificarsi dopo pochi secondi o minuti di esposizione a qualcosa a cui si è allergici come, ad esempio, le arachidi o il veleno iniettato dalle punture di api.

Fortunatamente la paziente ha risposto bene alle prime cure somministrate per contrastare lo shock anafilattico. E’ stata portata all’ospedale regionale in volo, in codice giallo, e ora è fuori pericolo. Al paziente con choc anafilattico occorre prioritariamente garantire un duplice accesso vascolare venoso periferico. Qualora risultasse difficoltoso, questa procedura non deve tardare la somministrazione di adrenalina attraverso vie diverse da quella endovenosa.

