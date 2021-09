Bollettino 22 settembre: su i contagi, giù i ricoveri. Gimbe: "Impennata di casi tra bimbi con meno di 3 anni"

22 settembre 2021 a

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.970 nuovi casi Covid, un dato in lieve crescita rispetto ai 3.377 di ieri. In leggero aumento anche il tasso di positività che passa dall'1 all'1,4%. Mentre il numero dei decessi odierni è lo stesso di quello di ieri, 67, per un totale di 130.488 vittime dall'inizio dell'epidemia. Stando al bollettino diramato dal ministero della Salute, la regione con più casi oggi è il Veneto con 509. Seguono Lombardia (+450), Sicilia (+414) e Campania (+365).

Per quanto riguarda il sistema sanitario, invece, sono in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno con 40 ingressi del giorno, e scendono a 513 nel totale, mentre i posti letti nei reparti medici ordinari calano di 141 unità, portando il totale dei pazienti ricoverati a 3.796. A intervenire nel dibattito Covid oggi è stato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha presentato un'anteprima del 'Report sulla Sicurezza Covid 19' nelle scuole.

"L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso - ha detto - lo dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. È una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti". Secondo i dati Gimbe, nella popolazione tra 0 e 19 anni tra il 30 agosto e il 12 settembre sono stati registrati 17.312 nuovi casi di Covid, con una impennata nei bimbi con meno di 3 anni.

