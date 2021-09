CartaBianca, medico no-vax si presenta incappucciato in tv? Massimo Galli mai visto: sbrocca e lo massacra

22 settembre 2021 a

Lite a CartaBianca su Rai 3. Protagonisti Massimo Galli e due medici no-vax. Nel salotto di Bianca Berlinguer il responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano ha perso le staffe. Colpa di alcune affermazioni pronunciate dai medici. Uno di loro si è presentato incappucciato e di spalle davanti alle telecamere. L'altro invece, Roberto Bucchianeri, non si è nascosto sostenendo le sue tesi contro i vaccini. Per i due il vaccino contro il coronavirus non sarebbe stato sperimentato a sufficienza. Quanto basta per scatenare Galli: "Uno che addirittura si mette col cappuccio perché non ha il coraggio di assumere apertamente le sue posizioni e quell'altro che è un vero pozzo di ignoranza".

A nulla è servito il tentativo dell'infettivologo di raddrizzare il tiro, la rabbia ha preso il sopravvento: "Non lo conosco, per carità, ma fa due affermazioni che sono risibili. Per 10 anni di sperimentazione avremmo dovuto attendere 100 milioni di morti. Poi non è assolutamente così per nessun farmaco o vaccino. Avremmo dovuto aspettare e avere 100 milioni di morti per compiacere i dubbi di questo signore".

Secondo Galli infatti i vaccini funzionano e lo dimostra i numeri, ben più bassi, di infezioni e ricoveri che abbiamo dopo le somministrazioni. "Se fossimo in una situazione di un vaccino che non funziona benissimo e che dà effetti collaterali molto maggiori - ha concluso - un minimo di dibattito sarebbe da aprire. Se parla di farmaci che risolvono benissimo il problema, vuol dire che questo signore non ne ha curato uno".

