Coronavirus, "aumento dei contagi". Il dato nascosto nel bollettino, prof Salmaso: "Chi rischia come prima"

Calano i contagi, i ricoveri, le terapia intensive e i decessi. Ma c'è un dato nell'ultimo bollettino che mette in allarme il Comitato tecnico scientifico. Silvio Brusaferro, riguardo alle fasce di età, spiega che anche nelle "più giovani c'è una situazione di decrescita", con una eccezione: "Quella 0-9 anni". Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità aggiunge poi che sono ancora milioni gli italiani over 50 che non si sono vaccinati.

"È il vaccino a fare la differenza. Grazie al numero degli immunizzati, anche se le attività sono riprese quasi normalmente, anche se la scuola ha riaperto, i dati del contagio sono in discesa", osserva Stefania Salmaso in una intervista a Il Corriere della Sera. "Bene. Ma sappiamo quanto il decremento possa essere volatile. Quindi grandissima attenzione: il sistema sanitario non può correre il rischio di paralizzarsi di nuovo", aggiunge l'epidemiologa, commentando l'ultimo rapporto del monitoraggio settimanale.

"Il vaccino funziona. Ci sono 40 milioni di vaccinati. Quindi la platea dei suscettibili al virus si è molto ridotta. Il virus si comporta come prima tra i non vaccinati, ma il loro numero ridotto e decisamente inferiore a quello degli immunizzati, consente di tenere a bada il diffondersi dell'infezione" Per questo si infettano di più i bambini fino a 9 anni: "Il collegamento più facile da individuare è che in quella fascia di età non ci sono, e non ci possono essere, vaccinati".

