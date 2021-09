Pomeriggio 5, Barbara d'Urso sconcertata dalla coppia no vax: "Tu ci faresti l'amore?", e lei li zittisce così

24 settembre 2021 a

A Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5, durante la seconda parte con il tavolo e gli analisti, Barbara d’Urso ha voluto affrontare l’argomento di due no vax che si sono sposati senza vaccino e senza mascherine, tanto che alla fine (dopo parolacce dette in diretta) Barbara d’Urso si è infuriata e ha chiuso il collegamento: “Puoi evitare di usare parolacce? Non mi va più di parlare con voi. Siete troppo scostumati!”.

Il marito no vax ha lasciato senza parole Barbara d’Urso quando le ha posto una domanda assurda: “Tu faresti l’amore con il tuo cameraman?”. Barbara D’Urso, non capendo il significato di una tale domanda, ha replicato: “In questa nuova edizione evito di darti le risposte che ti avrei dato a maggio/giugno. Non ho ascoltato la domanda. Non capisco cosa c’entri. Sto cercando di mantenermi tranquilla. E’ una domanda che non ha un senso”, ha risposto.

Presente tra gli ospite anche il conduttore di Mattino Cinque (insieme a Federica Panicucci) Francesco Vecchi, che sentendosi dire dalla coppia di no vax che “Non sapevate chi chiamare”, ci ha tenuto a replicare così: “Questo programma trova storie ogni giorno”. In seguito Barbara Alberti a Pomeriggio 5 si è espressa dicendo che c’è una tale povertà di ideali che difficilmente queste persone hanno qualcosa da esprimere.

