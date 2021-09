Cagliari, consigliere comunale arrestato: cocaina e soldi, cosa gli hanno trovato in auto

29 settembre 2021 a

Virgilio Vannini, è stato arrestato perché trovato in possesso di 1 kg di cocaina purissima e di 45.480 euro in contanti. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana (Sud Sardegna), dopo che con la sua autovettura aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. L'esponente politico, 40enne, è stato eletto nella lista civica "Unidos pro Anela".

I poliziotti, notato l'eccessivo nervosismo dell'uomo, hanno deciso di perquisire la sua Alfa Romeo 159. Sotto il cruscotto, lato passeggero, sono stati rinvenuti tre involucri con droga e soldi. Ora si trova in carcere a Uta. La pattuglia che lo ha fermato era schierata nell'ambito dei controlli disposti dal questore contro eventuali proteste dei no green pass sulle principali arterie stradali dell'isola. Vannini, quando è stato fermato, ha subito manifestato un eccessivo nervosismo. Da qui la perquisizione: ora è in carcere a Uta.

Gli uomini della squadra mobile stanno adesso cercando di capire dove e da chi Virgilio Vannini abbia acquistato la droga, sicuramente a Cagliari o immediato hinterland. Come detto le pattuglie della polizia intervenute nella circostanza, erano impegnate in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Paolo Rossi per prevenire rallentamenti o blocchi stradali da parte di manifestanti “no green pass” sulle principali strade dell’area della città metropolitana di Cagliari.

