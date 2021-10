Meteo, arrivano i vortici: alluvioni-lampo e crollo termico, chi rischia il disastro

05 ottobre 2021 a

Con un paio di settimane di ritardo, ma l’autunno è arrivato e si sta facendo sentire su tutto il territorio italiano con una forte ondata di maltempo. Se tra lunedì e martedì si sono verificati forti rovesciamenti un po’ ovunque, con situazione particolarmente critica in Liguria e Piemonte - dove sono state numerose le esondazioni di fiumi e torrenti - nel corso della settimana si formerà un pericoloso vortice ciclonico anche al Sud.

Le previsioni dicono che, a partire da giovedì, ci sarà un peggioramento su tutta la penisola: in particolare si parla di rischio alluvioni in parte del Nord e delle regioni adriatiche, addirittura con possibili nevicate a bassa quota. Stando a quanto riportato da 3BMeteo, fino a domani la perturbazione sarà concentrata quasi esclusivamente sul Centro-Nord. Da giovedì, invece, entreranno in gioco anche i venti freddi di Bora, Grecale e Tramontana che comporteranno la formazione di un vortice di bassa pressione che si sposterà sempre più verso Sud.

Quindi inizialmente saranno soprattutto il basso Veneto e l’Emilia Romagna a dover fare i conti con nubifragi e possibili alluvioni, poi sarà la volta delle regioni adriatiche centro-meridionali e infine toccherà alla Puglia e alla Campania. Previsto anche un crollo termico in tutte le regioni e in particolare in quelle del Nord, dove si scenderà anche sotto gli 8 gradi durante la notte.

