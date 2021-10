Modena, donna di 89 anni sbranata dai cani. Orrore sotto gli occhi di una bambina

13 ottobre 2021 a

a

a

E' morta sbranata da due cani di razza Amstaff (American staffordshire terrier) una donna di 89 anni. E' successo ieri sera 12 ottobre a Sassuolo (in provincia di Modena). La donna, che era in stato confusionale, è entrata per sbaglio nel cortile di una villetta. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la vittima, Carla Gorzanelli, ha perso la vita a pochi metri dalla propria abitazione da dove pare si fosse allontanata eludendo la sorveglianza della badante.

Il "giustiziere di Bologna" rigava le auto nei parcheggi, a 72 anni. Il motivo? Sconcertante

Sul posto sono intervenuti la squadra mobile della Polizia, i carabinieri e la scientifica, oltre al 118 anche se l'anziana all'arrivo era già deceduta e non c'è stato nulla da fare. L'attacco, peraltro, è avvenuto davanti a una bimba, che era davanti al cancello della villa in attesa della madre.

"A quel punto è scappato". Scomparsa di Alessandro Venturelli, il super-teste: un mistero italiano

La stessa bambina, sorpresa dalla presenza della donna, l'avrebbe invitata ad uscire ma non c'è stato il tempo: i due cani di famiglia l'hanno attaccata fino a ucciderla. E a nulla sono valsi i soccorsi dell'ambulanza e dell'automedica giunti sul posto assieme a carabinieri e polizia. Sconvolto il figlio della vittima, Roberto Neri, che stava cercando nei dintorni la madre, allontanatasi da casa: «Ha eluso la sorveglianza della badante, era in forte stato confusionale ma non era mai uscita dall'abitazione".

Dal tombino spuntano le gambe, Padova sotto-choc: la scoperta della guardia giurata sconvolge la città

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.