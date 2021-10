Covid, bollettino 20 ottobre: picco di contagi e ricoveri ordinari. Morti dopo il vaccino: chi sono le vittime

20 ottobre 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un leggero aumento dei contagi e dei ricoveri ordinari. Dati che era possibile mettere in preventivo: il Paese è ripartito a pieno ritmo, seppur col Green Pass, e in più è arrivata la “cattiva stagione”, come viene definita quella autunno-inverno. Periodo che incentiva la diffusione del virus e che si può tenere a bada con tre armi: la principale è il vaccino, poi la mascherina e il distanziamento.

Covid fuori controllo in Russia, la decisione estrema di Vladimir Putin: lavoro "cancellato" per 9 giorni

Il bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre, dà conto di 3.702 contagiati, 4.544 guariti e 33 morti a fronte di 485.613 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito allo 0,8 per cento (+0,4 rispetto a ieri, quando il numero dei test era molto più alto, oltre 660mila). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, sembra essersi arrestato il trend calante, anche se la pressione continua a essere molto bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +41, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è 0.

I "morti tollerabili"? Il piano B di Boris Johnson, panico e proteste nel Regno Unito: il Covid è fuori controllo

La campagna di vaccinazione è arrivata a 87.956.663 dosi somministrate in totale. Inoltre è stato diffuso un nuovo report dell’Istituto superiore di sanità, basato su un campione di cartelle cliniche nel periodo 1 febbraio-5 ottobre: è emerso che i deceduti per Covid che erano vaccinati avevano un’età media molto più alta rispetto ai non vaccinati (85,5 contro 78,3) ed erano praticamente tutti “iperfragili”, con una media di 5 patologie preesistenti.

Dopo il Regno Unito, l'Olanda: ondata-Covid, cifre impressionanti (con l'83% dei vaccinati). Il sospetto, paura nella Ue

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.