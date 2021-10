No Green pass, il video della testata alla dottoressa sulla metropolitana a Roma

25 ottobre 2021 a

"Ma che siete impazziti?". C'è il video dell'aggressione di alcuni manifestanti No Green pass ai danni di una dottoressa su un vagone della metropolitana a Roma. La donna, colpita con una testata in pieno volto, ha riportato una microfrattura al naso ed è stata costretta a recarsi in ospedale, al Cto.

Su Repubblica il video, girato da una passeggera americana, mostra i concitati attimi immediatamente successivi alla rissa. Siamo sulla metro B, è sabato. Da poco è finito il sit-in degli anti-certificato verde al Circo Massimo. andato in scena in maniera pacifica e senza incidenti. Un gruppo di No Green pass sale sul treno, poi tra le stazioni di Circo Massimo e San Paolo si scatena la bagarre.





"Alcuni passeggeri gli hanno chiesto di tirare su la mascherina - spiega la testimone -, e da quel momento è iniziata la lite. Hanno cominciato a insultarci, a dire che eravamo delle pecore schiavi della dittatura sanitaria. In quel momento la dottoressa è intervenuta, facendo loro notare che stavano dicendo una serie di inesattezze sui vaccini e l'hanno colpita".

Da quel che si intuisce dal video, la donna che ha colpito con una testata la dottoressa sostiene di essere stata provocata: "Mi ha alzato le mani lei a me, mi ha alzato le mani lei a me", ripete per placare la furia degli altri passeggeri. L'ipotesi è che la dottoressa abbia cercato di tirare su la mascherina alla No Green pass, magari in maniera un po' brusca, e che questo abbia scatenato la reazione violenta. "C'era anche un quinto uomo nel branco - spiega la lettrice di Repubblica che ha inviato il video, funzionaria per un'organizzazione internazionale - che portava una mascherina di Joker sul viso. Sono entrati con la voglia di fare a botte".

