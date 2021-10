Padova, travolta e ammazzata: era madre di quattro figlie. Uno choc: chi guidava l'auto che la ha uccisa

25 ottobre 2021 a

Una tragedia, quella di Anna Maria Stillitano, che sconvolge tre città: Padova, dove viveva; Milano, nel cui hinterland abitano tre delle 4 figlie; Crotone, suo luogo di nascita. La donna, che aveva compiuto 68 anni lo scorso maggio, è morta mentre stava facendo una passeggiata mattutina lungo l'argine del Bacchiglione, come sua abitudine: è stata travolta dall'auto di un ragazzo ubriaco alla guida. "Uscita dalla sua abitazione di via Guizza Conselvana al civico 75 - spiega il messaggero -, arrivata nelle vicinanze del ponte dei Quattro Martiri che immette sui via Bembo, ha incontrato la morte".

"Non abbiamo nulla da dire, vogliamo sia rispettata la nostra privacy", spiega la figlia che vive a Padova. Sotto choc anche la vicina di casa: "Non posso crederci: è da stamattina (ieri, ndr) quando ho saputo dell'incidente che non faccio che pensare ad Anna Maria, non riesco a togliermi il pensiero - ha commentato la vicina di casa - Viveva qui da molti anni, non è possibile che sia accaduto. Davvero una disgrazia terribile".

Sconvolta anche la famiglia del giovane che l'ha falciata. Il padre è un imprenditore edile noto nella zona, attivo nel campo di complementi e finiture per gli edifici. Nel 2014, scrive ancora il messaggero, la famiglia era già finita sulle pagine di cronaca nera stavolta come vittima. Dei ladri si erano introdotti di notte nella loro villetta bifamiliare, prima di trovarsi faccia a faccia con i proprietari e fuggire.

