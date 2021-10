Moglie e marito no vax si contagiano: chiusi Comune e Tribunale, Ischia nel caos

28 ottobre 2021 a

La coppia no vax ha messo ko l'isola di Ischia. Il Comune e la sezione distaccata del Tribunale dell'isola, quella di Lacco Ameno sono infatti stati chiusi per Covid. Marito e moglie, entrambi convinti no-vax, sono risultati infatti risultati positivi e i due uffici pubblici sono stati blindati per la necessaria sanificazione dei locali, come riporta Tgcom.

La donna è una dirigente in Comune, lui un avvocato che frequenta le aule giudiziarie: due persone a contatto con cittadini e colleghi. Le due sedi ripartiranno a pieno regime solo nei prossimi giorni. Tutti i dipendenti che hanno avuto contatti con i coniugi sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi. La dirigente e l’avvocato sono entrambi non vaccinati, una notizia che ha scatenato la polemica sull'isola.

Sulla vicenda è intervenuto il responsabile dell’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia. In una nota indirizzata tra gli altri al presidente della Corte d’Appello di Napoli e al presidente del Tribunale ha sottolineato il mancato preavviso sulla sanificazione e l’incertezza sui tempi di chiusura delle aule. Dopo aver reso nota la positività dei coniugi infatti, "gli utenti e gli operatori sono entrati in Tribunale e in Comune come se nulla fosse accaduto. Non solo: senza preavviso alcuno - si legge in una nota - l’Avvocatura ha appreso che il Palazzo di Giustizia risultava chiuso e che le udienze già fissate non si sarebbero tenute per consentire la sanificazione dei locali".

