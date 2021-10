Covid, bollettino 27 ottobre: salgono contagi, morti e ricoveri. Generale Figliuolo, l'appello sul vaccino

27 ottobre 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo, anche se negli ultimi giorni è stato registrato un aumento dei casi di Covid. Un fenomeno che era stato messo in conto con l’avvento della “cattiva stagione”, che avvantaggia la diffusione del virus nonostante l’alta percentuale di vaccinati. Inoltre dopo due settimane è tornato a salire a livello nazionale la percentuale dei posti letto Covid occupati nei reparti ordinari, passando dal 4 al 5% del totale di quelli disponibili.

Il bollettino di oggi, mercoledì 27 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.598 contagiati, 4.226 guariti e 50 morti a fronte di 468.104 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,0 per cento (+0,3 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione resta bassa nonostante un lieve ma costante aumento dei ricoveri ospedalieri, che però per ora non rappresentano motivo d’allarme: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +11, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è 0.

La campagna di vaccinazione è arrivata a 89.092.469 dosi somministrate in totale ma non è di certo finita qua. Anzi, il commissario Francesco Figliuolo sta alzando sempre di più il tiro per garantire un’alta soglia di sicurezza: “La campagna sta continuando perché il nostro obiettivo è sfondare la soglia dell'86% di prime dosi per portarci ancora più avanti verso il 90%”.

