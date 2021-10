Brescia, scomparsa una donna di 43 anni: "Stava male per la morte del figlio 20enne"

29 ottobre 2021 a

E' scomparsa Paola Tonoli, 43 anni: la donna è svanita nel nulla dopo essere uscita verso le 23 e 30 di mercoledì dall'abitazione dei genitori, senza il cellulare. La preoccupazione è tanta, visto che la Tonoli non sta bene da tempo, in particolare da quando la scorsa estate ha perso il figlio Samuele Freddi, morto a soli 20 anni. Da un paio di giorni, intanto, vanno avanti le ricerche della donna a San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda, e Manerba.

Venerdì mattina vicino al lago sono stati ritrovati i pantaloni, le scarpe e la borsetta della donna. Per aiutare i ricercatori, poi, la famiglia della 43enne ha fatto sapere che rispetto alla fotografia diffusa, adesso la donna ha i capelli più corti, con un ciuffo da ragazzo, ed è dimagrita. Per quanto riguarda il decesso del figlio, invece, si sa solo che la sera prima della tragedia il ragazzo aveva litigato con due amici ed era caduto a terra. Dopo essere andato al pronto soccorso, però, aveva deciso di firmare le dimissioni e di tornare a casa. Dove poi è morto.

In merito al decesso del 20enne, la Procura di Brescia aveva aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. Il padre del giovane e marito della donna scomparsa, invece, è - come riporta Leggo - il pittore Francesco Freddi, molto conosciuto nel Bresciano.

