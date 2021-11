Finto annuncio a luci rosse: "No perditempo, esperienze di gruppo eccitanti". Terremoto politico: chi è questa donna

01 novembre 2021 a

Un finto annuncio a luci rosse per attirare persone al suo concerto. E' stata questa la mossa di Gianna Fratta, da qualche mese alla guida dell’Orchestra sinfonica siciliana. "Appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionate e piene di musica. Tutto in diretta streaming", ha scritto la professionista per pubblicizzare il concerto da lei diretto lo scorso venerdì sera al Teatro Politeama di Palermo con Marta Argerich.

Il tranello della donna, conosciuta anche per il suo matrimonio con il cantante rock Piero Pelù, ha innervosito non poche persone. Tra queste, come riporta il Giorno, c'è la parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana, Marianna Caronia: "L’avrà considerata una simpatica boutade pubblicitaria, ma le parole utilizzate da Gianna Fratta per invitare a una diretta streaming sono decisamente di cattivo gusto, fuori luogo e, soprattutto, indicano una gran confusione tra ruoli pubblici e strumenti privati".

Secondo la leghista ci si è spinti troppo oltre. Ecco perché adesso chiede provvedimenti contro la Fratta: "Oltre a toni decisamente inappropriati per chi svolge una funzione pubblica lautamente retribuita, vi è anche la gravità del rimando a un canale privato per seguire la diretta streaming della Fondazione, quando quest’ultima possiede strumenti di comunicazione". Infine spera che si possa mettere un freno "agli eccessi dell’attuale dirigenza". La direttrice di orchestra, pur non rispondendo direttamente alla Caronia, su Facebook ha scritto: "Le Donne e le Artiste vere per suonare, dirigere, costruirsi carriere e raggiungere obiettivi, non hanno bisogno di spogliarsi. Le artiste vere si spogliano solo quando vogliono e per chi scelgono. Dovunque, se credono, ma non in una sala da concerto, dove bisogna solo inchinarsi e rendere omaggio a Puccini, Bach, Mozart, Beethoven. Con dignità e serietà".

