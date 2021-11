Meteo-follie, Italia in allarme: quanta neve è prevista giovedì. Ufficiale, il clima è impazzito

03 novembre 2021 a

La forte perturbazione, la seconda del mese di novembre sta colpendo in queste ore l'Italia con forti piogge e temporali e anche nevicate localmente fin sotto i 1500 metri. Autentiche bufere di neve stanno coinvolgendo le aree di montagna dolomitiche, ma non solo. E continuerà a nevicare anche nelle prossime ore fino al mattino di domani giovedì 4 novembre, quando i fiocchi si spingeranno a tratti fino a 1000 metri prima di un definitivo miglioramento, avvertono gli esperti di 3bmeteo.it.

In Campania, in particolare nel Casertano "si registrano gli accumuli pluviometrici più importanti, con punte di oltre 160 mm. Valori fino a 150 mm sul Beneventano, 60 in provincia di Napoli".

I forti venti meridionali innescati dal fronte che sta transitando sull'Italia stanno spazzando il Sud con raffiche anche di 100 chilometri orari e localmente oltre in Sicilia. Proprio in Sicilia i venti di caduta dai rilievi verso il litorale settentrionale, oltre alla natura già di per sé calda delle correnti che risalgono dal Nord Africa, hanno fatto innalzare la colonnina su valori di quasi 28°C sia sul Palermitano che sul Messinese (punte di 27,8°C), ma anche in Calabria sul versante tirrenico del Reggino. Mareggiate in Campania, in particolare a Castellammare di Stabia, con le coste spazzate da forti venti meridionali che raggiungono anche i 100km/h.

