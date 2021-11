Meteo, fino a quando l'Italia è condannata a bombe d'acqua e nubifragi: l'ultimo verdetto, il peggioramento

16 novembre 2021 a

Pioggia fino a giovedì, il maltempo non accenna ad attenuarsi. Le Regioni più colpite durante la giornata di martedì 16 novembre, Romagna e Molise. Non saranno risparmiate neppure la Sardegna, specie sulle coste orientali, ma anche la Toscana e la Lombardia, così come la Liguria e il Piemonte. Quest'ultima, però, vedrà un peggioramento in serata.

Tornerà il sereno verso mercoledì, quando - spiega IlMeteo.it - alcune Regioni saranno si attraversate da diverse precipitazioni ma non intense come quelle viste nei giorni scorsi. Da segnalare soltanto una fase di intenso maltempo sulla Sicilia orientale con la città di Catania che potrebbe nuovamente andare sott'acqua, provocando ingenti danni.

Sempre il Centro-Sud (Puglia, Molise e Abruzzo) sarà caratterizzato dal maltempo anche nella giornata successiva. Al nord, infatti, il tempo sarà asciutto, ma con molte nubi in pianura. Intanto l'alta pressione delle Azzorre spazzerà via il maltempo nelle altre Regioni consentendo a quasi tutta Italia di vivere un weekend soleggiato. Occhi comunque puntati sulla Sicilia che in queste settimane è stata messa a durissima prova. Oltre a diverse vittime, la Regione conta ingenti danni causati dalle piogge incessanti. Si parla di un milione di euro di danni tra strade allagate, crollo di alberi e calcinacci.

Video su questo argomento Sull'albero per salvarsi dall'alluvione: Sardegna, immagini sconvolgenti

