Genova e Covid, la Polizia nel ristorante troppo affollato. Chi trovano chiuso in bagno: sconcerto

L'incubo di tutti: essere dimenticati nel bagno di un locale. È capitato a Genova, quando un ristoratore ha chiuso all'improvviso il proprio ristorante troppo affollato. L'uomo ha deciso di tirare giù la saracinesca per evitare i controlli, ma all'arrivo i poliziotti si sono trovati di fronte a una sorpresa: un cliente urlava dalla finestra del bagno. Le forze dell'ordine non hanno impiegato molto prima di capire cosa stava accadendo.

Insospettiti dal fatto che alle 22 della sera di Halloween il locale fosse già chiuso, gli agenti hanno chiesto in giro scoprendo che il titolare aveva chiuso in fretta e furia per evitare controlli e guai a causa delle restrizione imposte dalle norme anti-Covid. Peccato però che la troppa premura gli ha fatto dimenticare uno degli avventori nel bagno. "Mi aprite? Devo uscire", chiedeva il cliente poi accontentato.

A rispondergli e a liberarlo sono stati gli stessi poliziotti, che hanno in men che non si dica preso da parte e chiesto spiegazioni di quanto era accaduto al titolare del ristorante. Un fuggi fuggi, quello nel locale, che ha costretto alcuni clienti a lasciare le pietanze nel piatto. Gli agenti erano stati inviati sul posto proprio per la segnalazione di assembramenti eccessivi nel locale. Così ora i gestori del ristorante etnico di Cornigliano rischiano una serie di multe e di denunce.

