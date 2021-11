Meteo, "la situazione precipita": gelo e neve, ecco le regioni travolte dall'inverno

18 novembre 2021 a

a

a

Il maltempo autunnale sta per arrivare, già a partire dalla prossima settimana. Nel weekend invece è previsto un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, con impulsi umidi e instabili che - con moto ovest-est - si dirigeranno dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia. Dunque, come riporta 3B Meteo, le condizioni sono destinate a deteriorarsi soprattutto sulle nostre regioni occidentali nei primi giorni della prossima settimana, con nuvolosità diffusa su gran parte del Paese. Anche se lunedì le piogge si concentreranno soprattutto sul versante tirrenico, oltre che in Sardegna e su tratti della Val Padana.

Il ribaltone del giovedì: "Alta pressione delle Azzorre", come cambia il tempo in Italia

Nei primi giorni della settimana prossima, invece, avremo a che fare con una maggiore instabilità tipicamente autunnale soprattutto sulle isole maggiori, dove si potranno avere fenomeni anche consistenti. Più stabilità al Nord, "sotto la protezione di un lembo dell'anticiclone ancora espanso dal medio Atlantico verso l'Europa centrale", scrive 3B Meteo. Nella seconda parte della settimana poi arriverà un tempo invernale.

"Allagamenti, esondazioni, strade chiuse": ciclone imminente, le uniche due regioni risparmiate

Si rischia così un tempo instabile, con freddo e con alcune nevicate a quote sempre più basse. Non si tratta però di una previsione definitiva, vista la distanza temporale. Piuttosto è una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni.

Meteo killer, esce di casa e muore sul colpo. "Come l'ha travolto e ucciso la tromba d'aria". Sicilia, la tragedia sconcertante di un 53enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.