Meteo, "due milioni di italiani in pericolo": il rapporto-choc sugli eventi estremi, chi rischia di restare senza casa

Sono sempre più frequenti alluvioni ed eventi meteo straordinari che mettono in pericolo le persone. Migliaia quelle a rischio, stando all'ultimo rapporto Ispra "sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati". Solo in Lombardia, per esempio, parliamo di oltre 2 milioni di cittadini, circa il 20% della popolazione totale. Dal punto di vista geografico, nella Regione - come sottolinea il Giorno - sono 9.148 i chilometri quadrati allagabili, pari al 38,4% del totale del territorio, quota al di sopra della media nazionale. Insomma, in questa porzione di territorio si rischia nel "migliore" dei casi di restare senza casa, nel peggiore di lasciarci le penne in concomitanza di eventi meteo estremi.

Tra le province, quella più a rischio è Mantova, con ben il 94% del territorio allagabile. In valori assoluti, spiccano invece Brescia e Pavia, con circa 1.400 chilometri quadrati potenzialmente allagabili, che rappresentano circa il 29% del territorio di Brescia e il 46% del Pavese. Per capire quale sia l'impatto reale di un'alluvione, però, bisogna prendere in considerazione un dato: la popolazione presente nelle aree più vulnerabili.

Ovviamente, un allagamento è più grave se il territorio colpito ospita case, servizi importanti e attività produttive. Ecco perché Ispra ha misurato anche gli abitanti esposti, ovvero coloro che risiedono nelle zone più a rischio. Per la Lombardia, per esempio, si parla del 20% dei residenti, pari a oltre 2 milioni di persone. Di queste, comunque, la maggior parte vive nelle zone a bassa pericolosità, 430mila sono in quelle con pericolo medio e 203mila quelle che abitano nelle aree con scenario peggiore.

