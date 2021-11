Meteo, "autunno finito" con un mese d'anticipo: sciabolata dalla Scandinavia, cosa ci aspetta

20 novembre 2021 a

Sta arrivando l'inverno. Un nucleo di aria fredda proveniente dalla Scandinavia raggiungerà l'Italia con prime avvisaglie domenica 21 novembre e poi brutto tempo da lunedì 22. "Il fronte sarà piuttosto lento e porterà i suoi maggiori effetti sui settori occidentali della Penisola dove sono attesi rovesci e anche dei temporali localmente intensi, e neve sulle Alpi soprattutto occidentali a quote medie", scrivono gli esperti di 3bmeteo. Da martedì tempo a tratti instabile con schiarite anche ampie. Temperature fredde al Nord, miti soprattutto al Sud Italia.

Ma vediamo in dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

LUNEDÌ 22 - Nord, cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque con piogge e rovesci al Nordovest e sulla Lombardia, fenomeni più deboli e intermittenti tra Emilia Romagna e Triveneto. Neve sulle Alpi occidentali intorno ai 1400-1600 metri. Al Centro, molto nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, nubi in aumento sulle regioni adriatiche con piogge dal pomeriggio-sera. Variabilità sulla Sardegna. Al Sud, piogge in Campania, isolate sulla Sicilia occidentale e meridionale, in arrivo entro sera su Molise e Puglia, probabilmente assenti altrove. Venti moderati meridionali con locali rinforzi. Mari mossi o localmente molto mossi.

MARTEDÌ 23 - Nuvolosità irregolare sull'Italia, più compatta al Nordovest con piogge sparse e deboli nevicate sulle Alpi occidentali, fenomeni intermittenti e più isolati altrove intervallati da schiarite anche ampie al Sud. Temperature in lieve calo al Nordovest, stabili o in lieve aumento al Sud. Venti tesi meridionali con mari molto mossi. La giornata di mercoledì si preannuncia invece un nuovo progressivo peggioramento da ovest a causa di una perturbazione che sarà più attiva nei giorni successivi.

