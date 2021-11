Mezz'ora in più, Massimiliano Fedriga alla Annunziata: "Sa cosa succederà se non interveniamo subito? Chiuso per tutti"

21 novembre 2021 a

a

a

Massimiliano Fedriga è intervenuto a Mezz’ora in più - la trasmissione di Lucia Annunziata in onda su Rai3 - nella doppia veste di governatore del Friuli Venezia Giulia e di presidente della Conferenza delle Regioni. In attesa dell’incontro con l’esecutivo presieduto da Mario Draghi, che si terrà nella giornata di lunedì o al più tardi in quella di martedì, Fedriga ha ribadito la linea delle restrizioni soltanto per i non vaccinati.

Questo perché va tutelata quella larga fetta di popolazione che ha regolarmente completato il ciclo vaccinale e che è in attesa della terza dose: non è giusto far pagare alla maggioranza le colpe di una minoranza che continua a opporre resistenza all’unica arma attualmente disponibile per sconfiggere la pandemia. “Se non interveniamo, sa quale sarà il risultato?”, ha domandato Fedriga alla Annunziata, dato poi la risposta: “Che se domani una regione passa in zona arancione o rossa, diventa tutto chiuso per tutti. Invece noi siamo per una misura che apra un po’ di più perché non sarebbe giusto chiudere l’85% di vaccinati”.

“Questa è la fotografia attuale - ha aggiunto Fedriga - noi non stiamo parlando di escludere qualcuno, ma di lasciar fare più cose a chi ha una minor propensione al rischio ospedalizzazione. Servono misure per favorire vaccinazioni con premialità per immunizzati e per dare certezze agli imprenditori. L’alternativa - ha ribadito - è chiudere tutti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.