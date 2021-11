Covid, Capodanno no vax a Lignano annullato: chi doveva salire sul palco

25 novembre 2021 a

a

a

Il Capodanno no vax a Lignano Sabbiadoro non si farà. L'evento è stato annullato dagli organizzatori dopo che il sindaco della cittadina friulana - che andrà in giallo per il numero di contagi - aveva chiesto loro di fare un passo indietro. Il primo cittadino Luca Fanotto ha infatti ricevuto la conferma formale dall'associazione "Liberi si nasce" che il party della notte di San Silvestro "non si terrà in quanto cancellato dai vertici della struttura ricettiva" che avrebbe dovuto ospitarlo.

"Allora perché hai detto quella balla?". Covid, Pietro Senaldi mette spalle al muro Francesco Borgonovo | Video

Dopo il tam tam sui sui social con gli inviti a partecipare alla festa di Capodanno no vax, Fanotto ci ha tenuto a sottolineare che "l'evento era e rimane del tutto legato all'iniziativa di privati. Ciò non ha tuttavia impedito all'amministrazione comunale di intervenire pubblicamente per chiedere" che venisse annullato. Quindi la definitiva e formale cancellazione. "Non posso che esprimere la mia soddisfazione auspicando un senso di responsabilità da parte di tutti in un momento estremamente delicato per la Regione Friuli Venezia Giulia e per l'intero Paese".

"Ma i vaccini servono o no?". Senaldi lo inchioda e Borgonovo crolla: clamoroso a Tagadà | Video

Al no vax party, secondo quanto recitavano i volantini dell'associazione, avrebbero partecipato alcuni esponenti della corrente di pensiero anti scientifica e peraltro tutti radiati dai diversi ordini professionali, fra i quali Paolo Rossaro, medico di famiglia padovano radiato per aver tentato di curare dal cancro un uomo di 35 anni vicentino con vitamina C e integratori e poi deceduto, Riccardo Szumski, medico di famiglia apertamente no vax, Alessandro Da Lio che si è auto-nominato ministro dell'economia del governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste, e Mark Ulrich Pfister, consulente e ricercatore delle 5LG, le leggi biologiche teorizzate dal Dr. Hamer, anche lui radiato per aver sostenuto l'utilità delle naturali contro il cancro.

Obbligo vaccinale? "Ecco perché non è un attentato alla Costituzione": la lezione di Feltri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.