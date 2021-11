Stasera Italia e No vax, ecco quanto ci costano: una cifra impressionante

25 novembre 2021 a

Quanto ci costano i no vax? A Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 25 novembre, Barbara Palombelli ha mandato in onda un servizio su quanto lo Stato - quindi tutti noi - spende per chi non si è vaccinato tra ricoveri e proteste contro il green pass. Le cifre sono pazzesche. "Risultano 7,4 milioni di italiani non vaccinati secondo l'ultimo rapporto del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Gli ospedali spendono in un mese mese circa 70 milioni di euro per il ricovero dei no vax positivi al Covid. E al giorno il prezzo oscilla tra 709 euro e 1680 euro nel caso servisse la terapia intensiva".

"Ma costano anche le manifestazioni contro il green pass", spiega ancora la giornalista. "Molti commercianti durante le proteste non possono lavorare. Solo a Milano ogni sabato si calcola una perdita del 20 per cento del fatturato. E poi per tenere sotto controllo le manifestazioni sono in campo 20mila uomini delle forze dell'ordine da Nord a Sud e ogni fine settimana si spendono quasi 4 milioni di euro".

Si parla anche di obbligo di mascherina nei centri storici, all'aperto, nelle vie dello shopping e negli appuntamenti cittadini di Natale. I sindaci delle grandi città corrono quindi ai ripari e tentano di salvare le festività con ordinanze per evitare che l'affollamento per le strade si trasformi in un aumento dei contagi.T ra le città apripista Milano, una delle più colpite dalle prime due ondate e che nel 2021 torna alle celebrazioni di dicembre che aprono il lungo periodo delle feste.

