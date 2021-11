Variante Omicron, focolaio a Caserta: il legame con il paziente zero, chi si è contagiato

30 novembre 2021 a

Sono risultati positivi al Covid un professore e due compagni di classe di uno dei figli del paziente zero della variante Omicron, il manager di Caserta dell’Eni rientrato in Italia dal Mozambico nei giorni scorsi. E' quanto emerso dallo screening disposto su professori e compagni di classe dei due minori. Tuttavia, non si sa ancora se si tratta della variante sudafricana, bisogna attendere l'esito del sequenziamento. Al momento, comunque, sono quattro i casi legati a questa mutazione: tutti a Caserta e tutti legati al paziente zero.

Sono risultati positivi alla variante Omicron, infatti, anche la moglie e i due figli del manager, come scoperto dal laboratorio dell'ospedale Cotugno di Napoli. Per la madre e la suocera del paziente zero, invece, non è stato possibile procedere al sequenziamento perché la carica virale riscontrata era troppo bassa. Il docente e i due alunni risultati positivi dopo ben tre tamponi starebbero bene e non avrebbero particolari problemi. Le classi coinvolte, comunque, probabilmente andranno avanti con le lezioni tramite la cosiddetta dad, ossia la didattica a distanza, almeno fino al 3 dicembre.

Intanto, sempre a Caserta, una scuola elementare è stata chiusa dopo la scoperta di alcune positività al Covid, riscontrate tra docenti e alunni. In questo caso, però, la variante Omicron non c'entra nulla e non ci sarebbe nessun collegamento con il paziente zero.

