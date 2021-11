Meteo, Italia ancora sott'acqua: giovedì la perturbazione, le regioni che non hanno scampo

30 novembre 2021 a

a

a

Il maltempo non lascia l'Italia. Tra giovedì e venerdì, infatti, torna la pioggia. Tutta colpa di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Il peggioramento delle condizioni meteo sarà caratterizzato da rovesci intensi che bagneranno gran parte del Paese, soprattutto la Campania. Le prime che avranno a che fare con il maltempo saranno le regioni più esposte ossia quelle tirreniche, che dovranno fare i conti almeno all'inizio con correnti miti e umide.

Meteo estremo, meno 37 gradi. Mai visto a novembre e adesso l'Italia trema

Le nubi - spiega 3B Meteo - aumenteranno al Nord. In particolare, mercoledì sera deboli piogge interesseranno Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, mentre sulle Alpi centro-occidentali un po' di neve cadrà dagli 800/1000m e in Valle d'Aosta. Le nubi, però, aumenteranno poi anche sulla Sardegna occidentale e sulle regioni tirreniche, con deboli piogge già giovedì mattina in Toscana. Il bel tempo resisterà per un po' solo sul versante adriatico e su quello ionico.

Clima impazzito in Valle d'Aosta, valanga travolge soccorritore: choc sulle piste | Immagini forti

Le piogge più intense di giovedì 2 dicembre, invece, sono attese soprattutto tra basso Lazio e Campania, con conseguenti allagamenti o dissesti idrogeologici. Qualche rovescio, comunque, interesserà anche le regioni adriatiche, soprattutto Marche, Abruzzo e Molise. Venerdì, poi, la perturbazione traslocherà al Sud: il maltempo colpirà la Sicilia e le regioni adriatiche con instabilità diffusa, piogge e rovesci. Qualche nevicata, infine, si spingerà fino a quote collinari su Appennino marchigiano, umbro e abruzzese.

Meteo, clima impazzito: ecco dove sta nevicando in Italia, pianeta allo sbando?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.