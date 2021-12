Antonello Spanu, l'escursionista trovato morto dopo 4 giorni. "Cosa l'ha ucciso", un'ipotesi agghiacciante

07 dicembre 2021 a

Era disperso da sabato scorso: non ce l'ha fatta Antonello Spanu, 57 anni, ritrovato privo di vita sui monti della Laga, in provincia di Rieti. L'escursionista di Ceccano non ha retto al freddo e alla neve che stanno imperversando in questi giorni sui rilievi del Centro Italia. I soccorritori sono arrivati in ritardo, dopo averlo cercato per ore setacciando l'area del Monte Gorzano. Un ritardo, come detto, causato dalle condizioni meteo avverse.

Antonello, nato in provincia di Frosinone, aveva intrapreso una solitaria escursione nell'Amatriciano nel tardo pomeriggio di sabato. Sorpreso dal maltempo, era stato lo stesso 57enne a chiamare i soccorsi. Arrivati sul posto, però, non sono riusciti più a mettersi in contatto con l'escursionista, che nel frattempo aveva smesso di rispondere alle telefonate. Impossibilitati a localizzare con precisione il luogo in cui Antonello si era perso, i soccorritori hanno così cercato "al buio", rallentati dalle precipitazioni. A complicare ulteriormente le ricerche il fatto che il telefono di Spanu abbia suonato per ore, fino a spegnersi del tutto.

Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, spiega Leggo.it, insieme ai colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme ai Vigili del Fuoco, al soccorso Alpino della Finanza, alla Croce Rossa italiana, hanno infine individuato il cadavere di Spanu dopo 4 giorni di ricerche. Drammatica la ricostruzione della sua agonia: la vittima sarebbe stata troncata dall'ipotermia. Non è chiaro ancora se Antonello sia stato frenato dal maltempo o abbia avuto anche un malore o un momento di defaillance psico-fisica legata alle condizioni estreme in cui è venuto a trovarsi nel bel mezzo della escursione.

