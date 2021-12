Meteo, non solo neve: 8 dicembre "infernale", dove colpiscono le tempeste di vento

07 dicembre 2021 a

Il giorno dell'Immacolata non sarà solo all'insegna della neve. Tormenteranno l'Italia, in particolare il Centro e il Sud, anche il maltempo e i venti forti. Il nostro Paese, quindi, sarà letteralmente spaccato in due "tra condizioni di maltempo pienamente invernale al Nord con neve anche abbondante fino in pianura e condizioni più tardo autunnali con piogge, temporali e venti forti al Centro Sud", scrive il meteorologo Carlo Migliore su 3B Meteo.

Per quanto riguarda l'area settentrionale, la neve interesserà soprattutto il settore padano centro occidentale. La maggiore quantità di fiocchi è attesa sul Piemonte, dove potranno scendere fino a 5-15cm. Nevicate intense sono attese poi in Lombardia, fino a 5-15cm, soprattutto tra lodigiano e pavese. Stessa cosa sul Piacentino in Emilia. L'aria fredda verrà messa in difficoltà solo più a est, per via dell'arrivo delle correnti meridionali. La neve, poi, scenderà a quote molto basse anche sulla Liguria centrale e occidentale e non è esclusa nemmeno nella zona di Genova.

Completamente diversa la situazione meteorologica al Sud, dove invece ci sarà probabilmente un maltempo autunnale, che però non creerà minor disagio della neve. Sia al Centro che nell'area meridionale del Paese sono previste piogge battenti, che potranno assumere la forma di temporali o di nubifragi sulla fascia tirrenica centrale, ossia tra Toscana, Lazio e Campania. La fascia adriatica, invece, "resterà sottovento alle forti correnti di libeccio con schiarite anche ampie - scrive Migliore -. Anche la Sicilia e l'estremo Sud saranno più protetti da una maggiore presenza anticiclonica in attesa di un peggioramento più importante per giovedì".

