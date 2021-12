Meteo, neve e inferno in autostrada: ecco le tratte da evitare a tutti i costi

08 dicembre 2021 a

a

a

Rispettate le previsioni per l’Immacolata, con la neve che ha fatto capolino su gran parte del Nord Italia, creando disagi anche alla circolazione, in particolare sull’autostrada A1 tra Parma e Piacenza. Continua infatti a nevicare in maniera abbondante nel piacentino e nel parmense: in Appennino il mano nevoso fresco ha raggiunto i 15-20 centimetri, mentre sulle località di pianura si aggira tra i 5 e i 10 centimetri.

Meteo, tempesta di neve all'Immacolata: "Un drastico peggioramento", cosa accadrà nelle prossime ore

A riportarlo sono gli esperti di 3B Meteo, che riportano aggiornamenti in tempo reale sulla nevicata dell’Immacolata e sui disagi che sta provocando in giro per l’Italia. In Piemonte gli accumuli più significativi sono stati registrati tra Astigiano e Alessandrino, dove sono stati toccati i 15 centimetri in pianura e fino a 20-25 a quote di bassa collina. Copiosa la neve caduta finora anche sul Canavese occidentale e parte del Biellese, con accumuli dai 10 ai 25 centimetri. Nevica invece ininterrottamente sulla Valle d’Aosta, dove i fenomeni più intensi hanno finora interessato il settore centro-occidentale della regione.

Meteo, non solo neve: 8 dicembre "infernale", dove colpiscono le tempeste di vento

Anche a Milano dalla mattinata dell’8 dicembre ha iniziato a nevicare: prima i fiocchi si sono mischiati alla pioggia, poi la neve ha imbiancato tetti e macchine e raggiunto anche il centro città. In Lombardia neve anche a Cremona e sul Pavese, interessata anche l’autostrada A7 Milano-Genova.

Meteo, incubo-Immacolata: neve ovunque. Quanta ne scende a Milano: cifre-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.