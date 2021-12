Bollettino, schizza il tasso di positività: "+32 per cento", il dato dagli ospedali che fa tremare l'Italia

08 dicembre 2021 a

a

a

Continua ad avanzare la pandemia in Italia, anche se la situazione rimane tutto sommato sotto controllo quando stiamo ormai entrando nel periodo di feste natalizie. La buona notizia è l’aumento massiccio di prime dosi, determinato dall’entrata in vigore del super green pass anche in zona bianca. Il bollettino di oggi, mercoledì 8 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 17.959 contagiati, 9.540 guariti e 86 morti.

I tamponi analizzasti sono stati 564.698, con il tasso di positività che rispetto a ieri è schizzato al 3,2 per cento (+0,9). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione resta gestibile nonostante un lento ma costante aumento dei posti letto occupati: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +21, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +15. Numeri che tutto sommato non spaventano, ma che se analizzati nel dettaglio dimostrano come i pericoli maggiori li stiano correndo i non vaccinati, come è naturale che sia. Questa è la loro pandemia, che ci vogliano credere o meno.

Negli ultimi 15 giorni sono infatti aumentati ancora i pazienti no-vax: +32 per cento, mentre diminuiscono quelli vaccinati (-33 per cento). Inoltre tra i ricoverati in gravi condizioni non c’è neanche una persona che ha completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. I dati sono contenuti dall’ultima rilevazione della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere e basati sulle “strutture sentinella”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.