Ufo, avvistamento al Vesuvio ed Etna: "Due fenomeni connessi", tam-tam impazzito in Italia

23 dicembre 2021 a

a

a

Non è la prima volta che vengono segnalati dei presunti avvistamenti di Ufo attorno al Vesuvio e all’Etna, tanto che ormai c’è chi ritiene che tali avvistamenti nel Sud Italia possano essere connessi tra loro. “Le segnalazioni sono legate da un filo logico che non può che portarci ai vulcani”, ha dichiarato Angelo Carannante, presidente del centro ufologi mediterraneo che è stato contattato da Il Mattino.

"Avvistato un alieno su Marte": le immagini che stanno facendo impazzire il mondo, ci siamo? | Guarda

Non sarebbe quindi un caso che la maggior parte degli avvistamenti recenti provengano da zone limitrofe ai crateri del Vesuvio e dell’Etna: “Non è la prima volta che ci arrivano segnalazioni di Ufo sul Vesuvio - ha sottolineato Carannante - si sospetta, tra ricercatori e ufologi, che in qualche modo i vulcani siano prediletti dagli extraterrestri. Sappiamo che i vulcani, per definizione, sono luoghi molto ‘energetici’, quindi si sostiene che gli ufo traggano in qualche modo energia proprio dai crateri”.

Video su questo argomento Ufo, "una task-force per insabbiare la verità": Pentangono sotto accusa, "come nascondono gli alieni"

L’esperto ha citato anche un caso analogo molto famoso, che fa riferimento al Popocatepetl, in Messico: “Telecamere di sorveglianza hanno catturato immagini di oggetti di diverse forme che entrano ed escono dal suo cratere, difficilmente riconducibili a prodotti di fuoriuscita naturalmente appartenenti ad un vulcano. Sul nostro sito arrivano continuamente segnalazioni, ma solo il 5% degli avvistamenti resta inspiegato al termine delle indagini”.

Video su questo argomento "Gli alieni hanno visitato la terra", le rivelazioni della Nasa dopo il rapporto del Pentagono: sono già stati qui?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.