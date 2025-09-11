Ufo abbattuto, "gli Usa devono saperlo": il video al Congresso

Un video inedito, mostrato il 30 ottobre 2024 durante un’audizione al Congresso USA, ha riacceso il dibattito sugli Uap (fenomeni anomali non identificati). Presentato dal deputato Eric Burlison, il filmato ritrae un oggetto volante luminoso colpito da un missile Hellfire, sparato da un drone MQ-9 Reaper al largo dello Yemen, in un’area di operazioni militari contro i ribelli Houthi. Incredibilmente, l’oggetto non esplode, il missile rimbalza e il bersaglio continua la sua corsa.

Burlison, durante l’audizione della sottocommissione per il Controllo governativo, non ha chiarito la provenienza del video, limitandosi a evidenziare che l’oggetto “si muove nonostante l’impatto”.L’audizione, intitolata Trasparenza relativa agli Ufo e convocata dalla deputata Anna Paulina Luna, ha ospitato testimoni come George Knapp, Jeffrey Nuccetelli, Alexandro Wiggins e Dylan Borland, che hanno riportato avvistamenti anomali.

Luna ha dichiarato: "Il popolo americano merita la massima trasparenza da parte del governo federale sugli avvistamenti, le acquisizioni e gli esami degli Uap e sulla loro potenziale minaccia per la sicurezza degli americani". Ha poi chiesto ai testimoni se gli avvistamenti li avessero spaventati: tutti, tranne Knapp, hanno risposto affermativamente. Il Pentagono non ha commentato l’autenticità del video, mentre l’All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro) indaga senza confermare origini extraterrestri. Su X, il video ha scatenato reazioni: alcuni utenti parlano di “tecnologia aliena”, altri di fenomeni naturali o manipolazioni. Il caso resta irrisolto, alimentando il mistero sugli Uap.