Trieste, Liliana Resinovich sparita: ritrovato un corpo, "soffocata". Il triangolo col marito e l'amico: cosa non torna

07 gennaio 2022 a

a

a

Una donna è stata trovata morta con due sacchetti di nylon trasparenti sulla testa vicino all’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Al momento si pensa che possa essere morta soffocata. Manca ancora la certezza, ma fonti vicine agli inquirenti fanno sapere che il corpo possa appartenere a Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa lo scorso 14 dicembre. Il suo caso era finito subito al centro della cronaca locale e nazionale. Per il momento, comunque, si parla solo di "elevata probabilità" e si è in attesa dell'autopsia.

"Ospite scippato da Canale 5". Alberto Matano furioso, roba mai vista in diretta: cos'è successo proprio sotto i suoi occhi | Video

Stando a quanto trapelato finora, come riporta La Stampa, la donna sarebbe stata trovata dai soccorritori in posizione fetale, rannicchiata, vestita e in una fase iniziale di decomposizione. Fino al momento dell'autopsia, tra l'altro, non possono esserle nemmeno tolti i sacchetti di nylon dalla testa. Su quel materiale, infatti, potrebbero essere rimaste impresse le tracce dell'eventuale assassino. Diversi elementi, però, come la corporatura esile e gli occhiali sul volto, fanno pensare che si tratti proprio della Resinovich. A catturare l'attenzione degli investigatori sono anche due sacchi neri della spazzatura, utilizzati per coprire il corpo. Al momento, comunque, si vaglia ogni ipotesi, anche quella del suicidio.

Capito l'attivista gay? Giallo a Roma, c0m'è morto nel bagno turco: nell'armadietto...

Dalle indagini è emerso pure che i sacchetti neri erano piuttosto nuovi, non consumati dal maltempo. Il che fa pensare che la donna possa essere stata uccisa in un luogo diverso da quello in cui è stata ritrovata. E che il cadavere sia stato portato vicino all'ex ospedale in un secondo momento. Le attenzione degli investigatori, inoltre, si starebbero concentrando pure sugli spostamenti della donna nel giorno in cui è sparita.

Luca Piscopo, morto a 15 anni dopo il sushi? Scoperta-horror al ristorante: cosa si è mangiato





Resta il giallo sul possibile assassino e sui rapporti che intercorrevano tra la vittima e i due uomini della sua vita. Sebastiano Visintin, il marito, nega in tv qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa e nell'omicidio. L'amico intimo di Lilly Claudio Sterpin ha rivelato l'esistenza di una "doppia vita" sentimentale: "Con lui non era felice, eravamo pronti a partire per un weekend insieme. La mattina in cui è sparita doveva venire da me, ma qualcuno glielo ha impedito". A fare la segnalazione della scomparsa è stato il fratello della Resinovich, che ora tace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.