Meteo follie, dove sta nevicando: ecco cosa state vendendo (e cosa ci aspetta)

Grande freddo e previsioni folli, quelle che arrivano dagli esperti di 3bMeteo che oggi, lunedì 24 gennaio, fanno il punto su quello che ci aspetterà nel corso della settimana. Si parte dalle temperature in picchiata, bassissime: "Temperature davvero notevoli si registrano oggi sui rilievi della Calabria. Sul Monte Scuro, a 1700m sulla Sila, la colonnina è scesa fino a -8°C, mentre nevica a quote molto basse, fin verso i 100/200m", spiegano da 3bMeteo.

E, clamoroso ma vero, sono previste nevicate addirittura in Salento. Anzi, le nevicate proseguono perché hanno già iniziato a colpire l'area della Puglia. Aggiungono infatti da 3bMeteo: "Continua anche nel pomeriggio di oggi, lunedì, la fase di instabilità invernale che sta interessando il Sud Italia. Nel Salento proseguono nevicate fino a quote pianeggianti, accompagnate da raffiche di vento che danno luogo a vere e proprie bufere. I fiocchi cercano di aderire al suolo e un leggero strato bianco comincia a depositarsi su tetti e prati in alcune località, come Supersano e Taviano. Nevica anche in Sicilia tra Nebrodi, Peloritani e zone etnea dai 600/700m di quota".

E ancora, nevicati consistenti già dalla mattinata sui rilievi della Calabria, in particolare sulla Sila. "Si registrano accumuli di neve fresca di circa 20cm a 1000m di quota, mentre i fiocchi si spingono fin verso quote quasi pianeggianti, con primi accumuli da quota 300m", concludono da 3bMeteo.

