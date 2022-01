Bollettino 24 gennaio: oltre 77mila casi e 352 morti, stabili i ricoveri. Attualmente positivi: il più importante dei segnali

24 gennaio 2022 a

Sono 77.696 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri ne erano stati 138.860. La diminuzione è dovuta all'ormai noto effetto weekend, quando si fanno meno tamponi e di conseguenza viene segnalato un minor numero di positivi. Sale, invece, il dato sui decessi: 352 i morti di oggi (ieri 227). In crescita anche il tasso di positività, che arriva al 15%. Con queste ultime cifre, salgono a oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, uno su sei. Gli attualmente positivi, invece, sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore.

Aumentano i ricoveri in area medica: in totale sono 19.862 i pazienti nei reparti ordinari, con un incremento di 235 posti letto rispetto alla giornata precedente. Mentre restano stabili e invariati i posti letto in terapia intensiva, dove attualmente risultano ricoverate 1.685 persone. Sembra si sia fermata quindi, almeno per oggi, la crescita dei malati causata prima dalla variante Delta e poi da Omicron.

Sul bilancio totale, comunque, pesa l'ondata della variante Omicron. Il 7 dicembre scorso i casi totali erano ancora 5.134.318, dopo ben 22 mesi di pandemia. La nuova mutazione, che si è diffusa soprattutto nel successivo mese e mezzo, ha mandato fuori scala tutti i valori. E così i casi sono aumentati di quasi 5 milioni di unità. Anche se, grazie ai vaccini, l'elevato numero di contagi non ha portato ad altrettanti ricoveri e morti.

