Sicilia, "vi diamo 5mila euro se vi trasferite qui": la generosa offerta del sindaco, ecco dove

"Offriamo un contributo di 5.000 euro a chi decide di trasferire la propria residenza nel nostro borgo": l'offerta arriva da Filippo Taranto, sindaco di Montalbano Elicona, borgo siciliano della provincia Messina. Il motivo? Il paesino si sta spopolando a vista d'occhio e ad oggi conta appena 2mila persone. Per evitare che si trasformi presto in una città "fantasma" l'amministrazione ha avuto quest'idea geniale: "Qui, tra le case che si snodano ai piedi dello splendido castello di Federico d’Aragona, regna la tranquillità, si gode la natura incontaminata, il buon cibo e si riscoprono gli antichi valori della vita in comunità".

Per comprendere meglio la gravità della situazione, basti pensare che nel 1921, esattamente 100 anni fa, i residenti erano 7.300, poi però il calo demografico è stato costante sia per la mancanza di lavoro sia per la carenza dei servizi. Fino al mese di ottobre c'era un solo medico di famiglia che, andato in pensione, non è ancora stato sostituito.

Il primo cittadino, intervistato da Repubblica, ha spiegato: "E' una tendenza comprensibile ma che vogliamo arginare. Il turismo cresce ma certo tutto questo non basta per ripopolare il paese che conta poco più di 2.000 abitanti. Ci rendiamo conto che bisogna arginare il fenomeno di abbandono perché la morte dei piccoli borghi determinerebbe la definitiva scomparsa di memorie storiche, antiche tradizioni e culture e cesserebbe, anche, la difesa del territorio". Taranto, infine, ha aggiunto che - in presenza di figli minori - la cifra potrebbe pure aumentare. Arrivando addirittura a offrire 10mila euro a chi inaugurerà attività artigianali, commerciali e agricole con sede legale a Montalbano Elicona.

