Modena, di giorno bidella e di sera... A 53 anni, la sua incredibile seconda vita

Doppia vita per una collaboratrice scolastica di 53 anni. La donna, Anna Accetta, finite le lezioni si trasformava in studentessa. Anna infatti non ha mai potuto conseguire il diploma, perché - stando a quanto raccontato dalla diretta interessata a La Gazzetta di Modena - ha dovuto lasciare la scuola in quarta superiore per trasferirsi con la famiglia da Napoli a Montreal, in Canada, dove era nata, per non rischiare di perdere la cittadinanza. Una volta arrivata lì però aveva iniziato a lavorare, senza mai prendere il diploma.

La 53enne, dopo aver vissuto all'estero, è tornata in Italia, a Modena. Qui, trascorsi alcuni anni come cuoca all'Istituto Sacro Cuore, ha fatto domanda come collaboratrice scolastica, lavorando in diversi istituti fino ad arrivare all'Istituto Barozzi. Da qui la decisione di prendere il diploma come tanto desiderato. A spingerla nel "cambio di vita", una collega.

"Stando tra i banchi si capisce cosa provano i ragazzi - ha raccontato -, e il fatto di avvicinarsi a loro ti consente di comprendere il loro stato d’animo, ho cercato di aiutarli in tutti i sensi, non sono stata solo una compagna di banco, li ho confortati e li ho coccolati, ero la più vecchia. Ero un’ancora per loro, li sento ancora, ma mi sento molto vicina anche ai professori più giovani". E così, dopo aver vissuto la scuola in presenza, poi in dad e poi ancora in presenza, Anna è riuscita nel suo intento.

