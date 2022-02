Meteo, il ciclone di Carnevale: weekend rovinato, ecco dove si abbatte

24 febbraio 2022 a

Il Carnevale sarà all'insegna del maltempo in Italia. Il weekend porterà con sé un Ciclone e neve a bassa quota, in particolare sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. Si tratta, come spiega ilMeteo.it, della peggiore perturbazione della stagione. Tantissimi i fiocchi che cadranno sugli Appenini. E non solo. Pare che tra sabato 26 e lunedì 28 febbraio potrebbero cadere addirittura 90-100 cm di neve fresca sulle montagne del centro. Più di quanta ne è caduta in tutto l'inverno 2021-22.

La bassa pressione, inoltre, come spiegato da Andrea Garbinato de ilMeteo.it, porterà con sé aria gelida e venti forti e freddi. Di pari passo pure il crollo delle temperature, anche di 15 gradi nei valori massimi. Un cambiamento climatico drastico e improvviso, che arriva dopo una breve ma piacevole parentesi mite e soleggiata. Le zone maggiormente colpite da questo nuovo clima saranno soprattutto l'Emilia Romagna e forse il Veneto. Il nord-ovest, invece, non sarà toccato dalla neve.

Il Carnevale sarà innevato, poi, nel Lazio e in Toscana, anche in pianura. La quantità maggiore di fiocchi di neve, però, cadrà su Umbria, Abruzzo e Marche. Al centro-Sud, invece, ci saranno soprattutto piogge e vento. Non resta che aspettare.

