Meteo, sciabolata artica dalla Russia: dove arriva la neve, l'ultima follia del clima

07 marzo 2022 a

a

a

Correnti gelide provenienti dalla Russia settentrionale attraversano gli stati orientali del Continente, piegando poi verso ovest e raggiungendo non solo la Penisola Balcanica. Nella prima parte della settimana infatti avanzeranno ulteriormente verso occidente, raggiungendo così anche l'Italia, dove le temperature caleranno portandosi diffusamente sotto le medie del periodo, rivelano gli esperti di 3bmeteo. Impulsi di instabilità quindi verso le regioni del medio Adriatico e quelle meridionali, dove affluirà parte dell'aria fredda dall'est Europa. Si avranno così nuove occasioni per nevicate a bassa quota.

"Ucciso" da un cane randagio: come muore a 31 anni uno degli eroi di Rigopiano, il dramma nella Marisca

Martedì 8 marzo - Temperature in calo un po' su tutta Italia sia nei minimi che nei massimi, meno marcato solo all'estremo Sud, dove di notte si potrà scorgere anche un lieve rialzo. Farà freddo di notte tanto che diffuse saranno le gelate non solo al Nord ma anche sulle regioni centrali. Un po' meno rigide le minime sul versante adriatico, a causa della copertura nuvolosa che sarà in grado di far scaturire nevicate fino a quote basse o pianeggianti.

Mercoledì 9 marzo - Ulteriore calo delle minime con gelate notturne diffuse al Centro-Nord, localmente anche sulle zone interne della Campania. Cominciano a risalire però le massime, soprattutto al Nord e sulle centrali tirreniche dove rimarranno comunque sotto media.

Terremoto a Reggio Emilia, due forti scosse a distanza di un'ora. Panico, la gente scende in strada

Da giovedì 10 marzo una maggior presenza dell'anticiclone in espansione dall'Europa occidentale favorirà un recupero delle temperature, sia diurne che notturne, ma di notte si conserverà l'aria fredda nei bassi strati tanto che rimarranno le gelate al Nord e sulle zone interne toscane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.