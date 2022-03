Marina di Carrara, lo yacht da 700 milioni "non è di Vladimir Putin". Ma... ombre russe, la vicenda si fa inquietante

11 marzo 2022 a

Si infittisce il mistero sullo yacht più grande del mondo, ormeggiato in Italia nel porto di Marina di Carrara. L'imbarcazione si chiama "Scheherazade", è lunga 140 metri e avrebbe un valore di circa 700 milioni di dollari. All'inizio si era pensato potesse appartenere al presidente russo Vladimir Putin, come aveva rivelato il New York Times. Adesso, però, la notizia si sarebbe rivelata falsa.

Al momento l'imbarcazione sarebbe "al vaglio della polizia italiana". Gli inquirenti - come confermato dal capitano Guy Bennett-Pearce - sono saliti a bordo venerdì scorso e ne hanno esaminato la documentazione. A smentire la possibilità che appartenga allo zar, come riporta il Messaggero, è stata la società di costruzione The Italian Sea Group: "In funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, lo yacht di 140 metri Scheherazade, attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del Presidente russo Vladimir Putin". A chi appartiene allora il mega yacht? Pare che il proprietario sia un cliente russo ma il nome resta ancora un mistero. Stando a Vesselfinder, sito web che traccia e fornisce la posizione delle imbarcazioni nel mondo, lo yacht è stato costruito nel 2020 e naviga sotto la bandiera delle Isole Cayman.

The Italian Sea Group fa sapere che, pur non essendo ancora noto, "il soggetto contraente non rientra tra quelli colpiti da sanzioni internazionali". Non si tratta, insomma, di uno degli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni imposte dall'Occidente a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Per quanto riguarda le caratteristiche interne dell'imbarcazione, invece, lo yacht è in grado di ospitare almeno 18 ospiti e uno staff di 40 persone. Inoltre, sarebbe dotato di una pista di atterraggio per elicotteri, un cinema, una piscina che si trasforma in pista da ballo, una palestra attrezzata e gli infissi dorati nei bagni.

