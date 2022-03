Cilento, una donna tra i 40 e i 50 anni mostra il seno a un giovanissimo: "Poi mi ha...". Roba spintissima, in strada

12 marzo 2022 a

a

a

Una donna tra i 45 e i 50 anni ha palpeggiato un ragazzo di 21 anni nelle parti intime. I fatti sono accaduti giovedì 10 marzo, nel pomeriggio, poco dopo le 16, in località Acquabianca del Comune di Pisciotta, nel Cilento. Secondo quanto riferito dal giovane ai carabinieri, la donna si sarebbe avvicinata per chiedere informazioni sulla zona e lui ha quindi educatamente risposto alla signora, fornendo tutte le indicazioni richieste.

"Sesso con Berlusconi? A casa ho...". Serena Grandi imbarazza Francesca Fagnani: un fuorionda clamoroso

Ma evidentemente non era quello l'obiettivo della cinquantenne. All'improvviso infatti ha cominciato a fare tutt'altro tipo di domande al ragazzo: "Come ti chiami? Quanto sei alto? Ti posso vedere in piedi?". Quindi la signora, riporta giornaledelcilento.it, si è avvicinata al giovane, si è tirata su la felpa e gli ha mostrato il seno cominciando a palpargli le parti intime. Ma il ragazzo si è divincolato, è salito sulla sua macchina e si è allontanato.

Gianni Morandi e il sesso, "cosa ti devo dire...": fuorionda-choc di Serena Grandi, roba (troppo) spinta

La donna, a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, è rimasta qualche minuto ferma poi è andata via. "Ho denunciato il fatto alla stazione dei carabinieri di Pisciotta perché potrebbe succedere ad altri ragazzi e magari anche a dei bambini", ha affermato il ragazzo. Sul caso indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito la targa dell’automobile.

"Chi sono le donne". Fabio Fazio, la frase scatena l'inferno: la fucilata di Rula Jebreal contro il conduttore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.