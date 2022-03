Belve, Serena Grandi e il fuorionda piccante: "Sesso con Berlusconi? A casa ho...". Fagnani in imbarazzo

11 marzo 2022 a

Serena Grandi ospite di Belve. L'attrice è stata intervistata da Francesca Fagnani per il programma in onda su Rai 2. Un dialogo senza peli sulla lingua, anche se per certi argomenti, la Grandi ha preferito sorvolare. O meglio, almeno durante la registrazione. Diversi fuorionda hanno infatti svelato qualcosa in più, in particolare sulle liaisons che le attribuiscono.

A un certo punto infatti la giornalista ha provato a indagare sulla vita sentimentale dell’attrice, ricordandole che nel corso degli anni molti hanno parlato di una relazione con Gianni Agnelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Pino Daniele, fino ad arrivare a Silvio Berlusconi e a Bettino Craxi. "Con questi non sono andata con nessuno" ha sostenuto salvo poi dire l'opposto nel fuorionda. "Ma che ti devo dì? Che me li sono portati a letto? Non se po fa, ho un figlio a casa… Però sai che cosa? Che non mi ricordo i rapporti", ha commentato davanti alla conduttrice stupita.

Poi è stata la volta di altre confessioni, come quella sulla droga: "Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere". Immediata la reazione della Fagnani che ha detto: "Vabbè lei l’ha ammesso!". "L’ho dovuto ammettere – si è difesa –, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere". La Fagnani ha quindi chiesto spiegazioni: "Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?". "Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili", ha concluso in riferimento all'accusa di spaccio.

