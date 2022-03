Meteo, addio sole: il ribaltone nel weekend, dove colpiscono gelo e nevicate

17 marzo 2022 a

Addio sole. Quello di sabato 19 e domenica 20 marzo sarà un weekend all'insegna dell'instabilità. Nel fine settimana passeremo all'improvviso dal caldo e dal bel tempo a rovesci con abbassamenti di temperatura. Lo riferisce 3BMeteo, non escludendo che possano verificarsi anche casi di gelo e nevicate. Complice l'area depressionaria che da inizio settimana agisce segnando il passo tra il Mediterraneo centro-occidentale e il nord Africa e che si sposterà a latitudini molto basse e lungo il territorio algerino. A pagarne le conseguenze le nostre isole maggiori e le regioni meridionali, dove è atteso il passaggio di qualche pioggia.

Non solo, perché nel frattempo andranno rinforzandosi sull'Europa centro-settentrionale e lungo il suo fianco inferiore correnti balcaniche. Saranno loro le responsabili di alcuni annuvolamenti a ridosso dell'arco alpino e lungo il medio versante adriatico. Più nel dettaglio per sabato è previsto tempo soleggiato sulle regioni settentrionali eccetto addensamenti a ridosso dell'arco alpino. Questi potranno intensificarsi in serata sui rilievi piemontesi e lombardi con deboli nevicate dai 700/900m. Bel tempo invece in Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio, nubi via via più compatte verso il sud peninsulare con piogge e rovesci sparsi più frequenti nella prima parte della giornata, specie tra Sicilia e Calabria. Maltempo anche in Sardegna con piogge diffuse. Neve sull'Appennino dai 700/1000m, a quote leggermente superiori in Sicilia, fino a 1500m in Sardegna. Come detto precedentemente le temperature subiranno un brusco calo.

Stessa sorte per la giornata successiva, quando assisteremo a deboli nevicate sulle Alpi occidentali anche a quote basse, mentre il resto del nord assisterà a una domenica di bel tempo. Più variabili le previsioni delle regioni centro-meridionali con maggiori addensamenti sui settori tirrenici meridionali dove saranno più probabili piogge e qualche rovescio. Ancora instabile la Sardegna, che potrà comunque salutare la pioggia entro sera.

