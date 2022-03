Papa Francesco, Fatima e la fine del mondo: così la profezia si sta avverando in pochi giorni

23 marzo 2022 a

Così la profezia di Fatima sulla fine del mondo si sta concretizzando nel giro di poche settimane. Ad ammetterlo, in qualche modo, lo stesso Papa Francesco, che venerdì prossimo 25 marzo "verso le 18.30" nella basilica di San Pietro celebrerà un "Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell'Ucraina".

Il pontefice parla di una umanità che ha "smarrito l'umanità", ha "smarrito la via della pace", ha "dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali", ha "disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni", si è rinchiusa "in interessi nazionalisti" ed ha scelto di "sopprimere vite e accumulare armi". Da qui la necessità di "affidarsi" alla Madonna e "consacrarsi" a Cristo, in questo frangente storico segnato dalla guerra.

La Santa Sede ha pubblicato oggi la lettera con la quale Francesco invita i vescovi di tutto il mondo ad unirsi, a distanza, a questo rito, e la stessa preghiera, tradotta in 27 lingue. La cerimonia, come anticipato la scorsa settimana dalla sala stampa della Santa Sede, avviene nel corso della ormai tradizionale Celebrazione Penitenziale che il papa presiede in Quaresima. Lo stesso atto, sempre nel giorno in cui la Chiesa festeggia la Solennità dell'Annunciazione del Signore, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di sua santità, come inviato del papa. Oltre alla diretta streaming sui canali del Vaticano, in Italia Tv2000, a partire dalle ore 17, trasmetterà l'evento in diretta.

