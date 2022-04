Bollettino 17 aprile: 51.993 casi e 85 morti, ricoveri in calo per il sesto giorno di seguito

17 aprile 2022 a

Sono 51.993 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto sia ai 63.815 positivi di ieri sia, soprattutto, rispetto ai 53.253 di domenica scorsa. Lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Queste cifre mettono in luce quanto la situazione epidemiologica in Italia abbia raggiunto un punto di totale stabilità. Sono 85 invece i decessi (ieri ne erano stati segnalati 133). A fronte di 334. 224 tamponi processati, il tasso di positività sale leggermente, dal 15,1% di ieri al 15,6% di oggi.

In calo per il sesto giorno di seguito anche le ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che nei reparti di medicina ordinaria: nel primo caso infatti i pazienti sono 8 in meno, con 33 ingressi del giorno, per un totale di 403 ricoverati, mentre i ricoveri ordinari sono 120 in meno rispetto alla giornata precedente, quindi 9.758 in tutto.

In totale, quindi, sono 1.226.038 le persone attualmente positive al Covid in Italia. Mentre gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia sono 15.712.088. Molto alto, purtroppo, anche il numero di morti da quando tutto è iniziato: con quelli di oggi, i decessi salgono a 161.687. I dimessi e i guariti, invece, sono 14.324.363.

